Üye Girişi
Haberler

Alanya'da Spor Ayakkabı Hırsızlığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Güncelleme:

Antalya'nın Alanya ilçesinde, bir şahsın daire kapısının önünden spor ayakkabısını çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Cikcilli Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, bir şahsın daire kapısının önünden spor ayakkabısını çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Cikcilli Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz bir şahıs apartmanın merdivenlerinden inerek daire kapısının önünde duran bir çift spor ayakkabısını alıp montunun içine koydu. Şahıs daha sonra yoluna devam ederek apartmandan çıkış yaptı. Şahsın ayakkabıyı çaldığı anlar apartman içerisindeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya Alanya Güvenlik Antalya Hırsızlık 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title