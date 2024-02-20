Alanya'da Spor Ayakkabı Hırsızlığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, bir şahsın daire kapısının önünden spor ayakkabısını çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Cikcilli Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz bir şahıs apartmanın merdivenlerinden inerek daire kapısının önünde duran bir çift spor ayakkabısını alıp montunun içine koydu. Şahıs daha sonra yoluna devam ederek apartmandan çıkış yaptı. Şahsın ayakkabıyı çaldığı anlar apartman içerisindeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - ANTALYA