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Alanya'da Silah ve Mühimmat Operasyonu: 24 Gözaltı

Alanya'da Silah ve Mühimmat Operasyonu: 24 Gözaltı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili toplamda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çok sayıda tabanca, tüfek ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili 24 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe genelinde ruhsatsız silah ve mühimmat bulunduran şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 adet tabanca şarjör, 20 adet av tüfeği, 15 adet 7.62 mm fişek, 270 adet tabanca fişeği, 218 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 24 şüpheli hakkında adli soruşturmaya başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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