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Alanya'da Silah Operasyonu: 12 Tabanca ve 1 Otomatik Silah Ele Geçirildi

Alanya'da Silah Operasyonu: 12 Tabanca ve 1 Otomatik Silah Ele Geçirildi
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Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda 12 tabanca ve 1 uzun namlulu otomatik silah ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda aralarında 1 adet uzun namlulu otomatik silahın da bulunduğu 12 adet tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alınırken 2'si tutuklandı.

Antalya'da ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından "6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek" suçu kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 adet uzun namlulu otomatik silah, 12 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 19 adet şarjör, 829 adet tabanca fişeği, 84 adet av tüfeği kartuşu, 7 adet boş kovan ele geçirildi. Operasyonlarda "6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek" suçundan 3 şüpheli şahıs yakalanırken adli makamlara sevk edilen 3 şahıstan 1'i hakkında adli kontrol kararı uygulandı, 2'si tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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