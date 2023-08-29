Alanya'da silah kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklandı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde silah kaçakçılığı yapan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 10 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet şarjör ve 108 adet fişek ele geçirildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde silah kaçakçılığı yapan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alanya KOM Büro Amirliği ekipleri, silah ticareti suçunun önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar çerçevesinde; Tosmus Mahallesin'de bir otomobili durdurdu. Yapılan aramada 10 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet şarjör, 108 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa