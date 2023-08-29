Alanya'da silah kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde silah kaçakçılığı yapan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 10 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet şarjör ve 108 adet fişek ele geçirildi.