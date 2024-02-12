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Alanya'da seyir halindeki araç alev aldı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken alev alan aracın motor bölümü kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın söndürüldü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken alev alan aracın motor bölümü kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Güller Pınarı Mahallesi Hasan Akçalıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 07 HUT 20 plakalı Volkswagen marka aracın motor bölümünde seyir halindeyken yangın çıktı. Aracın motor bölümünden alevlerin yükseldiğini gören sürücü, sağa çektiği aracından çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri aracın sıkışan ön kaput kapağını levye yardımıyla açarak, motor kısmındaki alevlere müdahale etti. Alevler itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda söndürülürken, aracın motor kısmı kullanılamaz hale geldi.

Motoru yanan aracın bulunduğu cadde polis ekipleri tarafından güvenlik sebebiyle bir süre trafiğe kapatıldıktan sonra tekrar açıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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