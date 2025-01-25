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Alanya'da Şerit İhlali Sonrası Otomobil Showroomuna Daldı

Alanya'da Şerit İhlali Sonrası Otomobil Showroomuna Daldı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde şerit ihlali yapan bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobil satışı yapılan bir mağazaya girdi. Kaza anında yaralanan olmazken showroomda maddi hasar meydana geldi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde şerit ihlali yaptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobil satışı yapan mağazaya girdi.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Alanya'nın Hacet Mahallesi Keykubat Caddesi üzerinde otomobil satışı yapan showroomda gerçekleşti. İddiaya göre, Büyükhasbahçe Caddesi'nden Keykubat Caddesi'ne çıkmak isteyen ve sürücüsünün ismi açıklanmayan 07 NJ 251 plakalı otomobil, şerit ihlali yaptıktan sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında bulunan otomobil showroomuna girdi. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, showroomda maddi hasar meydana geldi. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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