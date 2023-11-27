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Alanya'da Sahilde Kız Bebek Cesedi Bulundu

Alanya'nın Kargıcak Mahallesi'nde sahilde hareketsiz bir bebek bulundu. Bebeğin kimliği ve ölüm nedeni henüz belirlenemedi.