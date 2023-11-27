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Alanya'da Sahilde Kız Bebek Cesedi Bulundu

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3. Sayfa Haberleri
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Alanya'nın Kargıcak Mahallesi'nde sahilde hareketsiz bir bebek bulundu. Bebeğin kimliği ve ölüm nedeni henüz belirlenemedi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde bebek cesedi bulundu.

Kargıcak Mahallesi'nin sahil kısmında bebek cesedi olduğunu fark edenler durumu, İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Bir aylık olduğu değerlendirilen kız bebeğin cesedi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Kargıcak Hisarcık Antalya Alanya Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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