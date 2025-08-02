Alanya'da Safari Araçlarına Denetim: 19 Araç Ceza Aldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde safari araçlarına yönelik denetimler aralıksız devam ediyor. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Amirliği ekipleri, özellikle turizm sezonunun yoğun olduğu bölgelerde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla harekete geçti.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Amirliği ekipleri, Demirtaş Mahallesi, Sapadere Mevkii, Oba Mahallesi, Obaalacami ve Değirmendere güzergahlarında yapılan uygulamalarda, kurallara uymadığı tespit edilen 19 safari aracına çeşitli trafik ihlallerinden dolayı cezai işlem uygulandı. - ANTALYA