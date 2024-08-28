Alanya'da safari araçları denetlendi
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, safari araçlarına yönelik trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde trafik kurallarına uymayan 4 safari aracı sürücüsüne toplam 14 bin 985 TL ceza kesildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekipleri, safari düzenleyen araçlara yönelik denetim yaptı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı ekipler, safari araçlarına yönelik trafik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında 40 safari aracı kontrol edilirken, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 4 safari aracı sürücüsüne toplam 14 bin 985 TL cezai işlem uygulandı. Denetimlerin, turistlerin ve bölge halkının güvenliğini sağlamak amacıyla devam edeceği bildirildi. - ANTALYA