Üye Girişi
Haberler

Alanya'da safari aracı evin duvarına çarptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütçülerini araçtan indirdikten hemen sonra freni boşalan bir safari aracı yaklaşık 100 metrelik rampadan geriye doğru hızla inerek, çevredeki bir evin duvarına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle evin duvarında ve çatısında maddi hasar oluştu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütçülerini araçtan indirdikten hemen sonra freni boşalan bir safari aracı yaklaşık 100 metrelik rampadan geriye doğru hızla inerek, çevredeki bir evin duvarına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle evin duvarında ve çatısında maddi hasar oluştu.

Kaza, dün sabah saatlerinde Yamaç Paraşütü Dünya Hedef Şampiyonası 1. Etabının düzenlendiği Hıdrellez mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sporcuları ve ekipmanlarını taşıyan 07 AHJ 876 plakalı safari aracı rampa yukarı çıkarken sporcuları indirdikten sonra bir anda freni boşaldı. Yaklaşık 100 metrelik mesafeden hızla rampa aşağı geri giden araç çevredeki tek katlı bir evin duvarına çarparak durabildi. Evin duvarında ve araçta maddi hasar meydana geldi. Sporcuların paraşüt malzemeleri ise daha sonra aracın üzerinden indirildi. Kaza anında araçta sporcuların bulunmaması muhtemel bir yaralanmanın önüne geçti. Kazanın ardından evin duvarının bir bölümünün yıkıldığı ve çatısında hasar oluştuğu görüldü.

Kaza anı ise bir sporcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde safari aracının freninin boşaldığı ve geri giderek evin duvarına çarptığı anlar yer aldı. Görevlilerin paraşüt malzemelerini aracın üzerinden boşaltma görüntüleri de cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Alanya Yerel Haberler 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yargı final mi yapıyor? Yargı bitiyor mu 2024? Teşkilat final mi yapıyor? Teşkilat bitiyor mu 2024? Korkma Ben Yanındayım final mi yapıyor? Korkma Ben Yanındayım bitiyor mu 2024? Üç Kız Kardeş final mi yapıyor? Üç Kız Kardeş bitiyor mu 2024? Kardeşlerim final mi yapıyor? Kardeşlerim bitiyor mu 2024? Gönül Dağı final mi yapıyor? Gönül Dağı bitiyor mu 2024? 27-28 Nisan Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 27-28 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 27-28 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 27-28 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27-28 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 27 Nisan 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 27 Nisan 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 27-28 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title