Alanya'da Restoranda Baca Yangını

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir restoranda çıkan bacı yangını itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Alanya'nın Çarşı Mahallesi İskele Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, iş yerinin bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İş yerindeki baca yangınına müdahale eden Alanya itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldıktan sonra soğutma işlemi gerçekleştirdi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA