Alanya'da Polonyalı turist otel odasında ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde 31 yaşındaki Polonyalı turist, otel odasında boynundan çarşafla asılı vaziyette ölü bulundu.

Tatil için ailesiyle Alanya'ya gelen Polonya uyruklu Kamil Oltowski (31), Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir otele yerleşti. İddiaya göre, kaldıkları otel odasına gelen eşi Kamil Oltowski'yi banyodaki havlu askılığına boynundan çarşafla asılı vaziyette hareketsiz şekilde buldu. Bunun üzerine eşi durumu otel yetkilerine bildirdi. Otel yetkilerinin ihbarı üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Oltowski'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar şüphesi üzerine durulan turistin cansız bedeni savcılık incelemesinin Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşma başlatıldı. - ANTALYA