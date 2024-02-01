Alanya'da Polislerden Kaçan Kamyonet Sürücüsü Yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde uygulama yapan polislerden kaçan kamyonet sürücüsü dakikalarca süren kovalamaca sonucunda yakalandı. Kamyonet sürücüsünün sürücü belgesi iptal edilirken aracına el konulup 80 bin lira para cezası yazıldı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Saray Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Onur Y. idaresindeki 07 E 5798 plakalı Hyundai marka kamyonete polis ekipleri uygulama noktasında 'dur' ikazında bulundu. Polislerin ihtarına uymayan sürücü durmadan hızla yoluna devam etti. Çok sayıda polis araçları arka arkaya kamyonetin peşine takılarak anonslarla durdurmaya çalıştı. Polis ekiplerinin kovalamacası sonucunda kamyonet durdurularak sürücüsü Onur Y. yakalandı. Daha önceden drift yapmak ve alkollü araç kullanmaktan ehliyetinin alındığı öğrenilen Onur Y.'nin sürücü belgesi daimi iptal edildi. Aracına el konulan sürücüye ayrıca 80 bin lira para cezası yazıldı. - ANTALYA