Alanya'da Pencereden Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde 6 katlı binanın 4'üncü katındaki dairenin penceresinden düşen kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saat 10.30 sıralarında Alanya ilçesi Cikcilli Mahallesi Azakoğlu Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mutfak penceresinden bir kişinin düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı Fatma S. (53) hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İntihar ihtimali üzerinde duran polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor. - ANTALYA