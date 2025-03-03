Bahçeli ile Demirtaş ne konuştu? İşte sürpriz telefon görüşmesinin detayları

Bahçeli ile Demirtaş ne konuştu? İşte sürpriz telefon görüşmesinin detayları
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı

İstanbul'da CHP'li Belediye Başkanı tutuklandı
İşte Selahattin Demirtaş'ın hastaneden görüntüsü

İşte Selahattin Demirtaş'ın hastaneden görüntüsü
Trump, Zelenskiy'i asıl şimdi kapı dışarı etti: Artık tahammülümüz yok

Trump, Zelenskiy'i asıl şimdi kapı dışarı etti: Artık tahammülümüz yok

Alanya'da Pencereden Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Alanya'da Pencereden Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde 4. kat penceresinden düşen 53 yaşındaki kadın, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis incelemeleri sürüyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 6 katlı binanın 4'üncü katındaki dairenin penceresinden düşen kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saat 10.30 sıralarında Alanya ilçesi Cikcilli Mahallesi Azakoğlu Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mutfak penceresinden bir kişinin düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı Fatma S. (53) hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İntihar ihtimali üzerinde duran polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Yer: Ankara! Genç kızın AVM tuvaletinde yaptığına bakın
img

Türkiye'de çok satan ünlü meyve suyu markası iflas bayrağını çekti
img

Erdoğan'ın başdanışmanı: Ben bu göreve hak ederek gelmedim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi! Askeri müdahale imasında bulundu

Avrupa'nın orta yerinde bir anda savaşın eşiğine geldiler
Beşiktaş, armasını yeniledi

Beşiktaş'ın arması değişti
Milyonların aklındaki soru canlı yayında Nihat Hatipoğlu'na soruldu

Milyonlarca kişinin aklındaki soruyu küçük bir çocuk sordu
İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti: Ben boşuna mı okudum?

İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti
Santorini depremi Osmanlı arşivinden çıktı! Korkulan olursa tehlike büyük

Korkulan senaryo Osmanlı arşivinden çıktı
Türkiye'de de satılan ünlü meyve suyu markası iflas bayrağını çekmek üzere

Türkiye'de çok satan ünlü meyve suyu markası iflas bayrağını çekti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.