Alanya'da otomobil yangını itfaiye tarafından söndürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Alanya'nın Kestel Mahallesi'nde gerçekleşti. Mustafa G.'ye ait 07 HVY 95 plakalı otomobil, Kestel kavşağında ilerlerken henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangının sadece aracın motor kısmında meydana geldiği, diğer bölümlerinin hasar görmediği bildirildi. - ANTALYA