Alanya'da otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Ahmet Tokuş Bulvarı Milli Egemenlik Stadyumu yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 ASG 169 plakalı otomobil ile 07 BHL 286 plakalı motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosikletli kurye Mustafa B., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA