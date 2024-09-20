Üye Girişi
Haberler

Alanya'da Otomobil ve Kamyon Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı

Alanya'da Otomobil ve Kamyon Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı. Olay, sabah saatlerinde D-400 kara yolunda meydana geldi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, bu sabah saat 09.00 sıralarında Konaklı Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Kamil U. (30) idaresindeki 07 ASK 642 plakalı otomobil, kavşağa girmek isteyen Mehmet A.'nın (62) kullandığı 07 NH 428 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyon devrilirken, otomobil ise yola savruldu. Kazada ağır yaralanan sürücü Kamil A. ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan Kamil A.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Yerel Haberler Güvenlik Otomobil antalya 3-sayfa Alanya Hukuk Yaşam

Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire 'sus' işareti yaptı

Yerlikaya'dan Narin cinayetini soran muhabire ilginç tepki

 Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü

Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü

 Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı

Zorba müdürün bileti kesildi
'Türk Escobar' lakaplı Urfi Çetinkaya cezaevinde hayatını kaybetti

"Türk Escobar" cezaevinde öldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilan Polat'ın yengesi Nilgün Yılmaz kimdir? Nilgün Yılmaz neden tutuklandı? 20 Eylül Bursa cuma namazı saat kaçta kılınacak? Bursa cuma namazı saati! 20 Eylül Ankara cuma namazı saat kaçta kılınacak? Ankara cuma namazı saati! 20 Eylül İzmir cuma namazı saat kaçta kılınacak? İzmir cuma namazı saati! Pitbull neden saldırır, öldürür mü? Pitbull beslemek yasak mı? Tarihte bugün ne oldu? 20 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? Öğretmenler günü ne zaman 2024? Öğretmenler günü bu yıl hangi güne denk geliyor, ne zaman kutlanacak? 2024 Cadılar Bayramı ne zaman, neden kutlanır? Cadılar Bayramı (Halloween) hangi ayda, nasıl ortaya çıktı? 20 Eylül İstanbul cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul'da cuma namazı saati! Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve bileziklerin sahibi kim oldu?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });