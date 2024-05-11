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Alanya'da otomobil refüje çıkarak ağaçları devirdi

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Antalya'nın Alanya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkan otomobil ağaçları devirdi. Kazada kimse yaralanmadı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkan otomobil ağaçları devirdi. Kazada kimse yaralanmadı.

Kaza, sabah saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 AKU 579 plakalı BMW marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edilirken, kazada şans eseri kimse yaralanmadı. Kaza nedeniyle refüjdeki bazı ağaçlar ise zarar gördü. Kaza sonucunda maddi hasarın oluştuğu araç çekici yardımıyla refüjden alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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