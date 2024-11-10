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Alanya'da Otomobil Kazasında 1 Ölü, 3 Yaralı

Alanya'da Otomobil Kazasında 1 Ölü, 3 Yaralı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otomobilin palmiye ağacına çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin palmiye ağacına çarparak takla attığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Alanya'nın Sugözü Mahallesi Zamanoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mersin-Antalya yolunda Mersin istikametinden Antalya istikametine seyir halinde olan A.Y. idaresindeki 07 NRJ 12 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki palmiye ağacına ve kaldırıma çarpıp takla attı. Kazada araçta bulunan yolculardan Şaban Ocaklı olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü A.Y ve diğer yolcular F.U. ile T.U. ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Alanya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Otomobin palmiye ağacına çarptıktan sonra takla atıp sürüklenerek durduğu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrası Mersin-Antalya yolu uzun süre trafiğe kapandı. Çekicilerin kazaya karışan araçları yoldan kaldırması ile yol trafiğe açıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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