Alanya'da Otomobil Kazası: Sürücü Yaralandı

Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil, yol kenarındaki mermer bloklara çarparak ters döndü. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki mermer bloklara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Yeşilöz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzcan Ö'nün (19) kullandığı 07 YA 698 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki mermer taşlara çarpıp ters döndü. Çarpmanın etkisiyle hasar oluşan araçtaki sürücü Oğuzcan Ö. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
