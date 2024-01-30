Alanya'da Otobüs Denetimi: Biletsiz Yolcu Taşıyanlara Cezai İşlem Uygulandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şehirlerarası otobüslere yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada jandarma ekipleri tarafından 17 otobüs kontrol edildi ve biletsiz yolcu taşıyan 3 araca Taşıma Kanunu kapsamında 17 bin 37 lira cezai işlem uygulandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şehirlerarası otobüslere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 29 Ocak Pazartesi günü Avsallar Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde şehirler arası otobüslere yönelik trafik uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada jandarma ekipleri tarafından 17 otobüs kontrol edildi. Biletsiz yolcu taşıyan 3 araca Taşıma Kanunu kapsamında 17 bin 37 lira cezai işlem uygulandı. - ANTALYA