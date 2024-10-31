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Alanya'da Otelde Yangın, Vatandaşlar Müdahale Ederek Söndürdü

Alanya'da Otelde Yangın, Vatandaşlar Müdahale Ederek Söndürdü
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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde çıkan yangın, çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın zemin katta meydana gelirken, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde çıkan yangın, vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi Altın Sokak'ta bulunan otelde meydana geldi. Zemin katta yangın çıktığını gören çevredekiler, müdahalede bulunup yangını söndürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Zemin katta zarara neden olan yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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