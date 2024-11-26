Alanya'da Otelde Yangın Paniği: 1 Personel Dumandan Etkilendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde otelin çatı katında meydana gelen yangın paniğe yol açarken, 1 personel ise dumandan etkilendi.

Yangın, dün akşam saatlerinde Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şöminenin ısınmasıyla birlikte çıkan yangında çatı katı, koridorda ve 6 oda kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Oteldeki misafirler dışarıya çıkartılırken, dumandan etkilenen bir otel çalışanı tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

İtfaiye erlerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA