Alanya'da Otelde Yangın: Misafirler Tahliye Ediliyor

Alanya'da Otelde Yangın: Misafirler Tahliye Ediliyor
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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde eksi 1'inci katında çıkan yangın nedeniyle konukların üst katlardan tahliye işlemleri sürüyor. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alanya'da bir otelin eksi 1'inci katında yangın çıktı. Oteli kaplayan dumanlar nedeniyle otelde konaklayan üst katlarda bulunan misafirlerin tahliyesi için çalışma başlatıldı

Antalya'nın Alanya ilçesi Türkler Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı bir otelin eksi 1'inci katında yangın çıktı. Yangının 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine Alanya'nın yanı sıra Payallar, İncekum ve Manavgat itfaiye istasyonlarından ekip sevk edildi. Katları kaplayan dumanlar nedeniyle otelde konaklayanların büyük bölümü tahliye edilirken ekipler içeride bulunanların tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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