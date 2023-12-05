Üye Girişi
Haberler

Alanya'da otel lojmanı çöktü

Son Güncelleme:
Abone Ol

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otele ait olduğu öğrenilen lojman tadilat sırasında çöktü. Can kaybı ve yaralanan olmadı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otele ait olduğu öğrenilen lojman tadilat sırasında çöktü. Binada kimsenin bulunmadığı olayda can kaybı ve yaralanan olmadı.

Olay bugün akşam saat 21.00 sıralarında Konaklı Mahallesi'ndeki Gökkuşağı Caddesi Gökkuşağı Sitesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre otel lojmanı olarak kullanılan yaklaşık bir hafta önce tadilata alınan 3 katlı bina çöktü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Birimi ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde yapılan incelemede binada kimsenin bulunmadığı tespit edilirken binanın ön tarafında bulunan odalar ve balkonların tamamen çöktüğü gözlendi. AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından binanın içinde detaylı bir arama yapıldı ve ardından çöken binanın etrafına maksadıyla jandarma tarafından güvenlik şeridi çekildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Konaklı Antalya Alanya Olay Güvenlik 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

5 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 5 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 5 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 5 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 5 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 5 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 5 Aralık 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 5 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 5 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 5 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? 5 Aralık Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? MasterChef kaptanlık düellosu kim kazandı (Tahmin oyunu)? 4 Aralık (Sergen / Kıvanç) Eren – Hasan düello kim kazandı? GTA 6 trailer yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? GTA 6 YouTube trailer videosu! Melike Şahin ne dedi? İBB'ye iptal edilen konser hakkında ne söyledi? Dzeko kaç gol attı? Gol krallığı Dzeko gol sayısı kaç oldu? Fenerbahçe - Sivasspor maç özeti! (VİDEO) Fenerbahçe - Sivasspor maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title