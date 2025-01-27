Alanya'da Otel İnşaatında Yangın Çıktı
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otel inşaatında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın, Cikcilli Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenle başladı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde otel inşaatında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.
Cikcilli Mahallesi Kerim Ertekin Caddesi'nde bulunan bir otel inşaatında 17.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye Alanya, Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin söndürme çalışması sürüyor. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa