Alanya'da ormanı yakarken suçüstü yakalanan şahıs tutuklandı - Haberler

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Alanya'da ormanı yakarken suçüstü yakalanan şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Alanya'da ormanı yakarken suçüstü yakalanan şahıs tutuklandı Antalya'nın Alanya ilçesinde gece ormanlık alanı yakarken, Alanya Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve jandarma ekiplerince suçüstü yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alanya'da ormanı yakarken suçüstü yakalanan şahıs tutuklandı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde gece ormanlık alanı yakarken, Alanya Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve jandarma ekiplerince suçüstü yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alanya'da dün gece saat 00.30 sularında Alanya Orman İşletme Müdürlüğü Çakıllıca Kulesi görevlisi, rutin gözetleme esnasında Asmaca Kepez Sokak mevkiinde ateş görüp ilgili ekiplere haber verdi. Ekiplerin çalışması sonucunda birbirine yakın mesafelerde üç adet ateş yakan Halil Y. adlı şüpheli, dördüncü bir ateş yakarak başında tüfekle beklerken ekipler tarafından takibe alındı.

Nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda jandarma ekipleri Halil Y.'yi suçüstü yakaladı. Jandarma ve olay yeri inceleme ekiplerince şahsın üzerindeki tüfeğe el konulurken, sırt çantasında ateş yakmada kullanılabilecek çok sayıda kibrit, çakmak, çıra, kolonya şişesi ve benzeri malzemeler tespit edildi. Başarılı bir çalışmayla saat 03.00 sularında yakalanan şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Alanya Adliyesine sevk edilen Halil Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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