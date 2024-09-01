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Alanya'da Orman Yangını Çıkaran Şüpheli Yakalandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alandaki 5 farklı noktada yangın çıkaran şüpheli, jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı. Yangınlar itfaiye ve orman ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alandaki 5 farklı noktada yangın çıkaran şüpheli, jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kargıcak Mahallesi'nde ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, S.Ç. (25) isimli şüpheli, 5 farklı noktada orman yangını çıkardı. Bunun üzerine harekete geçen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Mahmutlar Jandarma Karakolu ekipleri, şüpheliyi suçüstü yakaladı. Yapılan incelemelerde şüpheliye ait olan yangın çıkarma aparatı ve çakmak ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ç., karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'kasten orman yakmak' suçundan tutuklandı. Çıkan yangınların ise itfaiye ve orman ekipleri tarafından kısa sürede büyümeden kontrol altına alındığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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