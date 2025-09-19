Haberler

Alanya'da Orman Yangını: 6 Vatandaş Dumandan Etkilendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınında 6 vatandaş, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Alanya'nın Aliefendi Mahallesi Boyalık mevkiinde dün saat 23.00 sıralarında başlayan ve müdahale sonucu etkisini yitiren orman yangını, sabah saatlerinde yeniden büyüyerek diğer mahallelere sıçradı. Yangının etkili olduğu Aliefendi, Ispatlı, İshaklı, Kargıcak ve Kocaoğlanlı mahallelerinde yaşayan Nevzat Ş., Mustafa K., Dilan S., Veli S., İlhan S. ve Hüseyin C.Ç. isimli 6 vatandaş dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesine getirilen 6 vatandaş, burada tedavi altına alındı.

Yangının bazı bölgelerde enerjisi düşerken, tamamen kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
