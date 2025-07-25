Alanya'da Orman Yangını

Alanya'da Orman Yangını
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Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Söğüt Yaylası'nda orman yangını çıktı. Yangına müdahale için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Söğüt Yaylası'nda ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Alanya ilçesine bağlı Söğüt Yaylası'nda orman yangını çıktı. Yangının fark edilmesiyle yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve orman işçileri yangına müdahale ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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