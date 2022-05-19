Alanya'da orman yangını - Haberler

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Alanya'da orman yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Alanya'da orman yangını

Antalya'nın Alanya ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı dağlık alanda çıkan orman yangınına havadan müdahale sürüyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı dağlık alanda çıkan orman yangınına havadan müdahale sürüyor.

Dere Mahallesi Sussuz mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Karadan ulaşımın olmadığı alanda 1 söndürme, 1 keşif helikopteri ile müdahale sürüyor. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya, Yangın, Alanya, 3. Sayfa, Haberler

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