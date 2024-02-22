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Alanya'da okul servis araçları ve okul çevrelerine denetim

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Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından okul servis araçları ve okul çevrelerine yönelik denetimler yapıldı. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekipleri tarafından okul servis araçlarına ve okul çevrelerine yönelik uygulamalar yapıldı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 21 Şubat Çarşamba günü öğrencilerin ulaşımını sağlayan okul servis araçları ve okul çevreleri üzerinde denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde 6 internet kafe, 1 çay evi, 5 kıraathane, 4 park ve bahçe, 2 iddia bayi, 127 şahıs ve 6 okul servis aracı kontrol edildi. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Alanya Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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