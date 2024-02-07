Alanya'da okul servis araçları ve okul çevrelerine denetim

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekipleri tarafından okul servis araçları ve okul çevrelerine yönelik denetim yapıldı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 5 Şubat Pazartesi günü öğrencilerin ulaşımını sağlayan okul servis araçları ve okul çevreleri üzerinde denetimler yapıldı. Denetimlerde 8 internet kafe, 2 kafeterya, 4 çay ocağı, 6 park ve bahçe, 203 şahıs ve 15 okul servis aracı kontrol edildi. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. - ANTALYA