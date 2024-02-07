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Alanya'da okul servis araçları ve okul çevrelerine denetim

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Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından okul servis araçları ve okul çevrelerine yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekipleri tarafından okul servis araçları ve okul çevrelerine yönelik denetim yapıldı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 5 Şubat Pazartesi günü öğrencilerin ulaşımını sağlayan okul servis araçları ve okul çevreleri üzerinde denetimler yapıldı. Denetimlerde 8 internet kafe, 2 kafeterya, 4 çay ocağı, 6 park ve bahçe, 203 şahıs ve 15 okul servis aracı kontrol edildi. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Antalya Alanya Ulaşım Güvenlik 3.Sayfa Eğitim Güncel Haberler

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