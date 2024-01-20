Alanya'da öğrencilere trafik semineri verildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından öğrencilere trafik semineri verildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Toslak Nebile Hacıkadiroğlu ilkokulu öğrencilerine 'Tatilde de Trafik Kuralları Aklımda Projesi' kapsamında trafik semineri verildi. Seminerde, genel trafik kuralları, karayolu üzerinde yayaların doğru hareket tarzları, bisiklet ve motorlu bisiklet kullanırken dikkat edilecek hususlar, emniyet kemeri ve kask kullanımın önemi, okul servis araçlarında öğrencilerin harekat tarzı, yaya geçitlerinde öğrencilerin hareket tarzları ile ilgili eğitim sunusu ile öğrenciler bilgilendirildi. Etkinliğin sonunda öğrencilere boyama kitabı ve okuma kitabı hediye edildi. - ANTALYA