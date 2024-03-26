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Alanya'da Narkotik Operasyonunda 9 Kişi Tutuklandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı narkotik operasyonlarında yakalanan 107 şahıstan 9'u tutuklanırken, yakalanan şahıslardan toplam 9 kilo 16 gram uyuşturucu madde ve 486 adet sentetik hap ele geçirildi.

Alanya'da 16 Şubat- 26 Mart tarihleri arasında İlçe Emniyet Müdürlüğü bölgesinde gerçekleşen narkotik operasyonlarında 76 şahıs yakalanırken, 7 şahıs tutuklandı, 69 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yakalanan şahıslardan ise 1 kg 932 gram uyuşturucu madde ve 131 adet sentetik hap ele geçirildi.

İlçe Jandarma bölgesinde gerçekleşen narkotik operasyonlarında 31 şahıs yakalanırken, 2 şahıs tutuklandı, 29 şahıs kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yakalanan şahıslardan 7 kg 84 gram uyuşturucu madde ve 355 adet sentetik hap ele geçirildi.

Emniyet ve Jandarma bölgesinde belirtilen tarihler arasında toplamda 107 şahıs yakalanıp, 9 şahıs tutuklanırken, 98 şahıs adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yakalanan şahıslardan ise toplam 9 kg 16 gram uyuşturucu madde ve 486 adet sentetik hap ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Narkotik Antalya Alanya Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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