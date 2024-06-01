Alanya'da Narkotik Operasyonunda 3 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde emniyet ve jandarma ekiplerinin yaptığı narkotik operasyonları sonucunda yakalanan şahıslardan toplamda 3 kilo 167,79 gram uyuşturucu madde ve 508 adet sentetik hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Alanya'da 1 Mayıs-30 Mayıs 2024 tarihleri arasında emniyet bölgesinde gerçekleşen narkotik operasyonlarında 82 şahıs yakalanırken, 11 şahıs tutuklandı, 71 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yakalanan şahıslardan ise 1 kilo 956,79 gram uyuşturucu madde ve 157 adet sentetik hap ele geçirildi.

Jandarma bölgesinde gerçekleşen narkotik operasyonlarında 27 şahıs yakalanırken, 2 şahıs tutuklandı, 25 şahıs serbest bırakıldı. Yakalanan şahıslardan ise 1 kilo 211 gram uyuşturucu madde ve 351 adet sentetik hap ele geçirildi.

Emniyet ve Jandarma bölgesinde belirtilen tarihler arasında toplamda 109 şahıs yakalandı, 13 şahıs tutuklandı, 96 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şahıslardan toplamda 3 kilo 167,79 gram uyuşturucu madde ve 508 adet sentetik hap ele geçirildi. - ANTALYA