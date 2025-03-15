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Alanya'da Muz Yüklü Kamyonet Devrildi, Sürücü Yaralandı

Alanya'da Muz Yüklü Kamyonet Devrildi, Sürücü Yaralandı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan bir muz yüklü kamyonet devrildi. Kazada sürücü yaralandı ve trafik akışı etkilendi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan muz yüklü kamyonetin devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Alanya'nın Oba Mahallesi Çevreyolu Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mersin istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Tahsin Ç.'nin kullandığı 07 NG 271 plakalı Isuzu marka muz yüklü kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bordur taşına çarptıktan sonra devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Tahsin Ç. çevredekilerin yardımı ile kamyonetten çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle çevre yolunda uzun trafik kuyrukları meydana geldi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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