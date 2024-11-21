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Alanya'da Muz Serasında Kaza: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Alanya'da Muz Serasında Kaza: 2 İşçi Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir muz serasında raylı sisteme ait kasanın halatının kopması sonucu meydana gelen kazada, 2 işçi yaşamını yitirdi. Olayda, diğer yaralı işçilerin hayati tehlikesi bulunuyor. Soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde muz serasında raylı sisteme ait kasanın halatının kopması sonucunda serada çalışan 2 işçi hayatını kaybetti.

Olay, dün Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı İmamlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, muz serasında çalışan işçiler aşağıya inmek için raylı sisteme bindiler. Raylı sistemin aşağıya inerken halatlarının kopması sonucunda beton zemine çarparak durabilen işçilerden yabancı uyruklu Muhammed El Çeker (35) ve Mevlüt Tokaç (39) ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muhammed El Çeker'in (35) hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yaralı Mevlüt Tokaç (39) ise kaldırıldığı Gazipaşa Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Raylı sistem üzerindeki diğer yaralılar A.O. (57) ve Y.E.Y. (25) ise tedavileri yapılmak üzere Alanya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı işçilerin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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