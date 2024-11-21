Üye Girişi
Haberler

Alanya'da Muz Serasında İş Kazası: 2 Ölü, 2 Tutuklama

Alanya'da Muz Serasında İş Kazası: 2 Ölü, 2 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir muz serasında meydana gelen iş kazasında, raylı sistemin halatlarının kopması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada 2 kişi tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde muz serasında yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği iş kazasıyla ilgili sera sahibi ve raylı sistemin operatörü tutuklandı.

Olay, dün Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı İmamlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, muz serasında çalışan işçiler aşağıya inmek için raylı sisteme bindiler. Raylı sistemin aşağıya inerken halatlarının kopması sonucunda beton zemine çarparak durabilen işçilerden yabancı uyruklu Muhammed El Çeker (35), Mevlüt Tokaç (39), A.O. (57) ve Y.E.Y. (25) yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muhammed El Çeker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yaralı Mevlüt Tokaç ise kaldırıldığı Gazipaşa Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Raylı sistem üzerindeki diğer yaralılar A.O. ve Y.E.Y. ise tedavileri yapılmak üzere Alanya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı işçilerin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

2 kişi tutuklandı

Kazanın ardından işçilere seradaki muzu kestiren deponun sahibi Haşim K. ve raylı sistemin operatörü Mustafa D. gözaltına alındı. Alanya Adliyesine sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
TBMM'de kabul edildi! Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı

Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı

 Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı

Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı

 Putin'den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel

Putin'den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha! Açık açık tehdit etti
Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup 'Sus ulan' demiş

Arınç, hiç unutamadığı Erdoğan anısını anlattı: Masaya vurup "Sus ulan" diye bağırmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

22 Kasım 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 22 Kasım Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 22 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 22 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? UEFA Uluslar Ligi kura çekimi CANLI YAYIN linki var mı (UEFA.TV)? 1917 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? 1917 filmi ne zaman, nerede çekildi? UEFA Uluslar Ligi Türkiye Play Off maçı ne zaman oynanacak? Rüyada bebek ağlaması duymak ne demek? UEFA Uluslar Ligi Türkiye Play Off rakibi kim, belli oldu mu? Rüyada elma toplamak ne anlama gelir? UEFA Uluslar Ligi kura çekimi hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi Türkiye muhtemel rakipleri kim?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.