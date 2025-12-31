Haberler

Alanya'da muz sarartma tesisinde yangın: Tonlarca muz zarar gördü

Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesindeki Demirtaş Sebze ve Meyve Hali'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında kimse yaralanmazken, tonlarca muz zarar gördü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan Demirtaş Sebze ve Meyve Hali'nde muz sarartma tesisi deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında kimse yaralanmazken tonlarca muz zarar gördü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Alanya'nın Demirtaş Mahallesi Demirtaş Sebze ve Meyve Hali'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle muz sarartma deposunda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yan tarafta bulunan depoya sıçradı. Alevler nedeniyle depolarda bulunan tonlarca muz zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri yangının çıktığı alanda inceleme yaptı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

