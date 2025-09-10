Haberler

Alanya'da Mutfakta Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Alanya'da Mutfakta Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir dairenin mutfağında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda evde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, can kaybı yaşanmadı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde evin mutfağında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken dairede de maddi hasar meydana geldi.

Yangın, dün öğle saatlerinde Alanya'nın Avsallar Mahallesi Memililer Caddesi'nde bulunan 7 katlı bir binanın 3'üncü katında yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede dairenin mutfak kısmını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alanya İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
