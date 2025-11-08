Alanya'da Mutfak Tüpü Yüklü Kamyonette Yangın Panik Yarattı

Antalya'nın Alanya ilçesinde mutfak tüpü yüklü bir kamyonette çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Alevler kısa sürede çevredeki otluk alana da sıçrarken, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi muhtemel faciayı önledi.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Alanya'nın Cikcilli Mahallesi Seyir Terası Mevkii'nde park halinde bulunan mutfak tüpü yüklü kamyonette meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede aracı sardı. Durumu fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kamyonette bulunan tüplerin bir kısmını yanmadan uzaklaştırmayı başardı. Ancak kamyonette kalan tüpler alevlerin arasında kaldı.

Alevler çevredeki otluk alana da sıçrarken, ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında kamyonet kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA