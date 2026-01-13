Haberler

Alanya'da müstakil evin odunluğunda çıkan yangını itfaiye söndürdü

Alanya'da müstakil evin odunluğunda çıkan yangını itfaiye söndürdü
Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir müstakil evin odunluk bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucunda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak maddi hasar meydana geldi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde müstakil bir evin odunluk olarak kullanılan bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 06.00 sıralarında Alanya'nın Çıplaklı Mahallesi Gülevşen mevkiinde bulunan müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin alt kısmında odunluk olarak kullanılan alandan dumanların yükseldiğini fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin eve sıçramasını önledi. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, odunluk bölümünde maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
