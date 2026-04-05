Alanya'da müstakil ev yangını korkuttu

Antalya'nın Alanya ilçesinde müstakil evde çıkan yangın, korku dolu anlara neden oldu.

Yangın, Alanya'nın Akçatı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Ş. isimli vatandaşa ait müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve orman işletme ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evin bir kısmı kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı