Alanya'da Motosikletli İki Kişiye Silahlı Saldırı: Güvenlik Kamerasında Anlar

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişinin motosikletteki 2 kişiye tabancayla kurşun yağdırıp yaralanmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün akşam 22.00 sıralarında Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi Hasan Akçalıoğlu Caddesi Recepli Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. isimli kişi cadde üzerinde seyir halinde bulunan ve henüz ismi öğrenilemeyen motosikletli 2 kişiye tabancayla ateş etmeye başladı. Yaralanıp motosikletten düşen 2 kişi, yaralı halde kaçarken, M.Ö.'nün silahından çıkan mermilerin bir kısmı çevrede bulunan araçların camlarına ve lastiklerine isabet etti. M.Ö. olayı gerçekleştirdikten sonra polis ekiplerine teslim oldu. Olayı gerçekleştiren M.Ö. ile yaralananlar arasında alacak verecek meselesi olduğu iddia edildi.

Tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Saldırı anı kamerada

Öte yandan olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde M.Ö.'nün motosikletteki 2 kişiye tabancayla saldırma anları ve yaralanan şahısların motosikletten düşüp yaya olarak kaçmaları ve saldırganın peşlerinden giderek ateş etmeye devam ettiği anlar yer aldı. - ANTALYA