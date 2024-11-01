Üye Girişi
Haberler

Alanya'da Motosikletli İki Kişiye Silahlı Saldırı: Güvenlik Kamerasında Anlar

Alanya'da Motosikletli İki Kişiye Silahlı Saldırı: Güvenlik Kamerasında Anlar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, motosikletli iki kişiye tabancayla saldırarak yaralanmalarına sebep oldu. Olayın güvenlik kamera görüntüleri kaydedildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişinin motosikletteki 2 kişiye tabancayla kurşun yağdırıp yaralanmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün akşam 22.00 sıralarında Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi Hasan Akçalıoğlu Caddesi Recepli Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. isimli kişi cadde üzerinde seyir halinde bulunan ve henüz ismi öğrenilemeyen motosikletli 2 kişiye tabancayla ateş etmeye başladı. Yaralanıp motosikletten düşen 2 kişi, yaralı halde kaçarken, M.Ö.'nün silahından çıkan mermilerin bir kısmı çevrede bulunan araçların camlarına ve lastiklerine isabet etti. M.Ö. olayı gerçekleştirdikten sonra polis ekiplerine teslim oldu. Olayı gerçekleştiren M.Ö. ile yaralananlar arasında alacak verecek meselesi olduğu iddia edildi.

Tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Saldırı anı kamerada

Öte yandan olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde M.Ö.'nün motosikletteki 2 kişiye tabancayla saldırma anları ve yaralanan şahısların motosikletten düşüp yaya olarak kaçmaları ve saldırganın peşlerinden giderek ateş etmeye devam ettiği anlar yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Vahşice öldürülen Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler

Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler

 Vergi yüzsüzleri açıklandı! 36 bin 806 kişi, 915 milyar TL borç

İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri

 İspanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e yükseldi

Sel suları çekilince ülkedeki korkunç bilanço ortaya çıktı
Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü

Önce çerezini yedi, sonra arkasında oturan husumetlisine kurşun yağdırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
EKMEĞE ZAM GELECEK Mİ? 2025 yılında ekmek zammı kaç olacak? Müge Anlı dilendirilen Şirin Elmas Hanilçi bulundu mu? 1 Kasım Müge Anlı'da neler oldu? Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (1 Kasım) Dolar ne kadar oldu? YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ? 1 Kasım Youtube neden açılmıyor? Gelin Evi kim kazandı? 1 Kasım Gelin Evi'nde haftanın birincisi kim oldu? MasterChef Nigar'ın sağlık durumu ne? Nigar Akyıldız kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Ricardo Quaresma Beşiktaş'a geri mi dönüyor? Yalı Çapkını bu akşam var mı? 1 Kasım Yalı Çapkını dizisi 81. bölüm yayınlanacak mı? Star Tv yayın akışı! MARATON KOŞUSU NE ZAMAN? İstanbul Maraton koşusu saat kaçta, nerede? MasterChef Tarhana çorbası tarifi! Tarhana çorbası nasıl yapılır, malzemeler neler? Pazar günü hangi yollar kapalı? (Maraton halk koşusu)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.