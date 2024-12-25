Alanya'da Motosikletle Gelen Saldırı: İş Yerine Kurşun Yağdırıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde gece saatlerinde kimliğini henüz belli olmayan bir kişi motosiklet ile iş yerinin önüne gelerek kurşun yağdırdı.

Olay, gece 23.00 sıralarında Alanya'nın Tosmur Mahalllesi Eski Gazipaşa Caddesi üzerinde bulunan araç kiralama iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde motosiklet ile gelen bir kişi iş yerinin önünde durarak tabanca ile iş yerine kurşun yağdırdı. Çevredeki vatandaşlar silah sesini duyarak ile durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay anında iş yerinde kimsenin olmaması muhtemel yaralanma ya da can kaybını önledi. - ANTALYA