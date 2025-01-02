Üye Girişi
Haberler
ABD'de gece kulübüne saldırı! En az 11 yaralı var
ABD'de bir korkunç saldırı daha! Çok sayıda yaralı var
Kanlı saldırıda ölü sayısı 15'e yükseldi, Biden'dan ilk açıklama geldi
Kanlı saldırıda bilanço ağırlaştı, Biden'dan ilk açıklama geldi
ABD'de yaşanan saldırıyla ilgili Elon Musk'tan olay iddia
ABD'yi diken üstünde tutan saldırılarla ilgili olay iddia
Rusya'ya kaçan Esad'a suikast girişimi: Zehirle öldürmeye çalıştılar
Rusya'ya kaçan devrik lider Esad'a suikast girişimi

Alanya'da Motosiklet Yayaya Çarptı: Bir Yaralı

Alanya'da Motosiklet Yayaya Çarptı: Bir Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yere düştü. Olay sonrası yaralı, hastaneye kaldırıldı ve motosiklet sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Şekerhane Mahallesi Şevket Tokuş Caddesi üzerinde meydana geldi. Aydın U.'nun kullandığı 07 HJC 51 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Nazmi Y.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Nazmi Y.'ye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Nazmi Y. olay yerinde ilk müdahalenin ardından Alanya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Aydın U. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Nazmi Y.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Çevirmeye yakalanan dansözden polisleri şaşırtan soru
img

Doğal gaz ücretlerinde milyonları ilgilendiren değişiklik
img

Bayhan, oyunculuğa soyundu! Fırtına gibi başlayan dizide rol alacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'AK Parti'den hiç kopmadım' diyen Ahmet Davutoğlu'ndan yeni açıklama
"AK Parti'den hiç kopmadım" diyen Davutoğlu'ndan yeni açıklama
Sibel Taşçıoğlu'ndan 'Müslüman noel kutlamaz' yorumuna olay yanıt
Takipçisinin 'Müslüman Noel kutlamaz' yorumuna olay yanıt
Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor
İşte Arda'nın yeni takımı
Trump: Ülkemiz kaos içinde, acil eylem gerekiyor! 20 Ocak'ta görüşmek üzere
Kanlı saldırıların ardından Trump'tan dikkat çeken mesaj
Küçücük çocuğu öldürüp cesedini yol kenarına attılar
Küçücük çocuğu öldürüp cesedini yol kenarına bıraktılar
Çevirmeye yakalanan dansözden polisleri şaşırtan soru
Çevirmeye yakalanan dansözden polisleri şaşırtan soru

Son Dakika Haberleri

Regaip Kandili namazı nasıl kılınır 12 rekat? Regaip Kandili namazı nasıl kılınır? (Diyanet) REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2025 | Hadisli, resimli, dualı kandil mesajları! 2025 Resmi Tatiller! 2025 sömestr ne zaman? 2025 tatil günleri hangi günlere denk geliyor? Resmi Gazete bugün (2 Ocak) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2025! Regaip Kandili hangi ibadetler yapılır? Regaib Kandili'nde okunacak dualar nelerdir? Ahmet Zeki Üçok kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Ahmet Zeki Üçok kaç yaşında, nereli? Regaip Kandili bugün mü? Regaip Kandili bu akşam mı? Survivor 2025 takım oyununu hangi takım kazandı, ilk eleme adayı kim oldu? 2 OCAK SALI TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1, TV8 neler var? Tarık Bayar kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Tarık Bayar kaç yaşında, nereli? Tarık Bayar biyografisi! ATV CANLI YAYIN İZLE! Nezaket Uyur'u kim öldürdü? Müge Anlı'da son bölüm neler oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.