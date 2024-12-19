Alanya'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: İki Kardeş Yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu iki kardeş yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde kavşakta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklette bulunan iki kardeş yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Kadıpaşa Mahallesi 804. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Elif G.'nin kullandığı 07 ADG 879 plakalı motosiklet ile Enes D. hakimiyetindeki 07 E 1824 plakalı otomobil çarpıştı. Motosiklette bulunan Elif ve Beyza G. isimli kardeşler çarpmanın etkisiyle yere düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yarlıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan motosiklet ise çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA