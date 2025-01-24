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Alanya'da Motosiklet-Otomobil Çarpışması: Bir Yaralı

Alanya'da Motosiklet-Otomobil Çarpışması: Bir Yaralı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü Hasan C.Ö. yaralandı. Olay yerinde ilk müdahale çevredekiler tarafından yapılırken, yaralı hastaneye sevk edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün 14.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu Tamara S.'nin kullandığı AE 0858 TM plakalı Honda marka otomobil ile Hasan C.Ö.'nün (19) kullandığı 07 AUT 084 plakalı motosiklet çarpıştı. Yaralanan motosikletliye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hasan C.Ö. ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayı gören sürücü Ayfer K., "Sağ şeritten ilerliyordum. Motosikletli genç geçmek isterken diğer sürücünün arabasına vurdu" dedi. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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