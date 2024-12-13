Alanya'da Motosiklet Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil sürücüsünün arkadan çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet B.Ü. (18) yönetimindeki 34 PJ 5142 plakalı otomobil, seyir halinde bulunan Ali Kılıç (35) yönetimindeki 07 ACZ 312 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan Kılıç, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay yerinde hayatını kaybeden Kılıç'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan cip sürücüsü Ahmet B.Ü.'nün (18) 2,29 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ahmet B.Ü., savcılık talimatıyla gözaltına alındı. - ANTALYA